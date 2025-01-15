Песня Sigma Boy попала в топ музыкального журнала Billboard

15.01.2025

Песня Sigma Boy попала в топ музыкального журнала Billboard
Музыкальная композиция Sigma Boy, исполненная российскими школьницами Светланой Чертищевой (11 лет) и Марией Янковской (12 лет), вошла в международный чарт музыкального журнала Billboard. 

Трек занял седьмую позицию в чарте Hot Dance/Pop Songs. Первое место удерживает песня It's Ok I'm Ok от певицы Тейт Макрей. В целом в чарте представлено 15 треков.

Композиция Sigma Boy вышла в октябре 2024 года. За три месяца она собрала 51,9 миллиона просмотров на платформе YouTube.


Фото: Pixabay.com