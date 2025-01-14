Россия и Вьетнам подписали программу сотрудничества в области культуры

Россия и Вьетнам подписали межведомственную программу сотрудничества в области культуры.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



По словам министра, во Вьетнам она прибыла в составе правительственной делегации, возглавляемой премьер-министром Михаилом Мишустиным. Началом рабочей поездки стала церемония возложения венков к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое.



«В ходе визита приняла участие в российско-вьетнамских переговорах. Их итогом стало подписание совместных документов, в частности Программы сотрудничества в области культуры на 2025-2027 годы», — говорится в сообщении главы Минкультуры.



Ольга Любимова добавила, что в январе Россия и Вьетнам отмечают важную дату — 75 лет с момента установления дипломатических отношений. В честь юбилея во Вьетнамской национальной академии музыки состоится торжественное мероприятие, сообщила министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova