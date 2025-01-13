Не стало советского литовского актера Сергея Зиновьева

Не стало советского литовского актера Сергея Зиновьева

13.01.2025

Советский литовский актер театра, кино и телевидения Сергей Зиновьев скончался 12 января. Об этом информирует портал «Кино-Театр.Ру».

Будущий артист родился 26 декабря 1955 года. В 25 лет он окончил Литовскую государственную консерваторию. С 1980 года служил Вильнюсскому русскому драматическому театру.

Тогда же состоялся экранный дебют Зиновьева. Актер снялся в многосерийной экранизации «Американской трагедии» Теодора Драйзера. Зиновьеву досталась роль одного из приятелей главного героя.

Позднее он снялся в фильмах «Мера за меру», «В полном одиночестве», «Прокуроры», «Запах страсти» и других проектах.


Фото: Pixabay.com