Не стало советского литовского актера Сергея Зиновьева

Советский литовский актер театра, кино и телевидения Сергей Зиновьев скончался 12 января. Об этом информирует портал «Кино-Театр.Ру».





Будущий артист родился 26 декабря 1955 года. В 25 лет он окончил Литовскую государственную консерваторию. С 1980 года служил Вильнюсскому русскому драматическому театру.





Тогда же состоялся экранный дебют Зиновьева. Актер снялся в многосерийной экранизации «Американской трагедии» Теодора Драйзера. Зиновьеву досталась роль одного из приятелей главного героя.





Позднее он снялся в фильмах «Мера за меру», «В полном одиночестве», «Прокуроры», «Запах страсти» и других проектах.









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