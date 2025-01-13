Мариинский театр представит балет «Медный всадник» к 150-летию Глиэра

Мариинский театр посвятит показ балета «Медный всадник» 150-летию со дня рождения композитора Рейнгольда Глиэра, передает пресс-служба учреждения.



Спектакль в постановке Юрия Смекалова будет показан 16, 17 и 18 января на Новой сцене Мариинского театра. Главные партии в спектакле исполнят Евгений Коновалов и Анастасия Лукина. Дирижер — Владислав Карклин.



В театре отметили, что творческое наследие Глиэра отличается высокой музыкальной культурой и совершенной композиторской техникой.



«В спектакле нашла отражение стихийная, поэтическая натура Северной столицы. Мифический Петрополь, охраняемый каменными львами, предстает таинственным и туманным городом во власти гневной Невы, которая, повинуясь слову Пушкина, навсегда меняет судьбы главных героев. Увидят зрители и веселые народные гулянья, и бал у царя, и даже оркестр, марширующий по сцене. Сегодня этот спектакль по праву считается одной из визитных карточек Санкт-Петербурга», — говорится в анонсе представления.





Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра