Объявлены номинанты премии молодых кинокритиков «Голос»

Стали известны номинанты премии молодых кинокритиков «Голос».



Премию вручают кинокритики до 35 лет в рамках церемонии награждения Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон».



В список номинантов вошли три картины, все проекты являются дебютными для режиссеров. В их числе фильмы «Вечная зима» режиссера Николая Ларионова, «Осколки» режиссера Маши Черной, «Пепел и доломит» Томы Селивановой.



Ранее был объявлен шорт-лист премии «Белый слон». Лидером по числу номинаций стала картина «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Победителей премии «Голос» и «Белый слон» объявят в конце января.









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