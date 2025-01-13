Объявлены номинанты премии молодых кинокритиков «Голос»

Посетители увидят уникальные образцы лаковой живописи из фондов музея.
Актер театра, кино и телевидения скончался на 70-м году жизни.
Серия открытых уроков начнется с 15 января.
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Посетители увидят уникальные образцы лаковой живописи из фондов музея.
Актер театра, кино и телевидения скончался на 70-м году жизни.
Серия открытых уроков начнется с 15 января.
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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13.01.2025