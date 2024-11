Золотые хиты ABBA зазвучат на концерте с участием звезд мюзикла Mamma Mia!

В преддверии новогодних праздников зрителей ожидает яркое музыкальное событие, наполненное золотыми хитами легендарной группы ABBA, включая символ Нового года — Happy New Year. Концерт обещает создать замечательное праздничное настроение благодаря незабываемым мелодиям, великолепному вокалу звездных исполнителей и роскошному звучанию оркестра «Русская филармония».





На сцене выступят звезды мюзикла Mamma Mia! Наталия Быстрова и Юлия Чуракова. Они исполнят известные хиты группы ABBA, такие как Dancing Queen, Thank You for the Music, Money, Money, SOS, I Have a Dream, Voulez Vous, Super Trouper, Mamma Mia и многие другие.





Анни-Фрид Лингстад, солистка группы ABBA, отметила, что Наталия Быстрова является «лучшей исполнительницей главной роли этого мюзикла в мире». За свое блестящее исполнение роли Софи в Mamma Mia! Наталия и Юлия получили Национальную премию «Музыкальное сердце театра».





Концерт станет настоящим подарком для всех любителей музыки и подарит незабываемые эмоции в канун Нового года.









Фото: Предоставлено пресс-службой «Русская филармония»