Умер певец и композитор Шарль Дюмон

На выставке будут представлены работы современных архитекторов, которые через графику и инсталляции ...
Артисты Малого театра прочитают неопубликованные письма зрителей из личного фонда Остужева.
Зрители услышали симфоническую поэму «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса и Концерт для скрипки ...
Благодаря финансированию Сибирское отделение РАН сможет передать артефакты Национальному музею.
Экспозиция заняла более 2,5 тысячи кв. м.
Артисты Малого театра прочитают неопубликованные письма зрителей из личного фонда Остужева.
Зрители услышали симфоническую поэму «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса и Концерт для скрипки ...
Благодаря финансированию Сибирское отделение РАН сможет передать артефакты Национальному музею.
Экспозиция заняла более 2,5 тысячи кв. м.
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18.11.2024