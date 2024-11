Умер певец и композитор Шарль Дюмон

Во Франции скончался певец и композитор Шарль Дюмон.



Автор хитов Non, je ne regrette rien Эдит Пиаф и I've Been Here Барбары Стрейзанд умер на 96-м году жизни, передает агентство Agence France-Presse со ссылкой на близких артиста.



Сообщается, что Шарль Дюмон скончался в своем доме в результате продолжительной болезни.



Дюмон родился 26 марта 1929 года на юго-западе Франции. В начале карьеры Дюмон писал песни для французских и испанских исполнителей, в 1960 году его песни исполнила Эдит Пиаф. Дюмон написал для артистки еще 41 песню, часть из которых исполнял вместе с ней.



Композитор работал также с Барбарой Стрейзанд, а с 1970-х занимался сольной карьерой.









Фото: кадр видео