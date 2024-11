Вышел первый клип Linkin Park с новой солисткой в составе группы

Группа Linkin Park выпустила свой первый музыкальный клип с участием новой солистки Эмили Армстронг. Видео появилось на официальном YouTube-канале коллектива.





В клипе звучит композиция Two Faced, записанная Linkin Park в обновленном составе. Этот сингл стал четвертым, который группа представила в преддверии выхода нового альбома From Zero, запланированного на 15 ноября на стриминг-сервисах.





В сентябре Linkin Park также создала гимн для киберспортивного турнира Worlds 2024, который вдохновлен сериалом «Аркейн». Песня Heavy Is The Crown, записанная с вокалом Эмили Армстронг, прозвучит 25 сентября во время турнира League of Legends.









Фото: YouTube