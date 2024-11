Сериал «Лада Голд» взял награду на международном фестивале в Испании

С 5 по 9 ноября в Бильбао прошел юбилейный десятый международный фестиваль диджитал-контента Seriesland. В конкурсной программе участвовали более 45 сериалов со всего мира, среди которых оказалась и приключенческая драмеди «Лада Голд», созданная онлайн-кинотеатром «Иви» совместно с Продюсерской компанией «Среда».





Проект «Лада Голд» успешно пробился в три шорт-листа фестиваля: Best Long Series, Best Photography и Best Art Design. В итоге сериал завоевал награду в категории за лучшее визуальное решение.





Премьера «Лады Голд» состоялась 21 сентября 2023 года на платформе Иви. Главные роли в сериале исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Марина Зудина, Анна Богомолова, Кирилл Полухин и Игорь Черневич. Сценаристы проекта — Егор Чичканов и Никита Власов, который также выступил в роли режиссера.









Фото: Предоставлено пресс-службой «Иви»