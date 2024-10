В японской столице стартовал Токийский международный кинофестиваль, который в этом году представил 15 фильмов в конкурсной программе.





Среди участников значится работа казахстанского режиссера Адильхана Ержанова под названием «Кадет» (2024). В программу также вошли картины Adios Al Amigo (2024) колумбийца Ивана Гаоны, Big World (2024) китайского режиссера Лины Ян, Bury Your Dead (2024) бразильца Марко Дутры, а также Daughter's Daughter (2024) тайваньского режиссера Хуана Си.





Кроме того, зрители смогут увидеть The Englishman's Papers (2024) португальца Серджио Грасиано, In His Own Image (2024) француза Тьерри Де Перетти и Lust in the Rain (2024) японца Синдзо Катаямы. В программе также представлены фильмы She Taught Me Serendipity (2024) японки Акико Оку, My Friend An Delie (2024) китайского режиссера Дун Цзыцзяня, Teki Cometh (2024) японца Дайхати Есиды, Papa (2024) гонконгского режиссера Филипа Юна, Traffic (2024) румынки Теодоры Михай, Promise I'll Be Fine (2024) словацкого режиссера Катарины Граматовой и The Unseen Sister (2024) Миди Зед.





Кинофестиваль продлится до 6 ноября. Открытие смотра началось с показа фильма «11 повстанцев» (11 Rebels, 2024), снятого японским режиссером Кадзуей Сираиси. Закроет фестиваль картина «Мой Марчелло» (Marcello Mio, 2024) француза Кристофа Оноре.









Фото: Pixabay.com