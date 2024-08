Появились первые кадры второго сезона сериала «Одни из нас»

HBO выпустила новый тизер второго сезона популярного сериала «Одни из нас». В коротком видео зрители могут увидеть Джоэла, повзрослевшую Элли, а также Дину, Эбби и других известных персонажей.





Ролик начинается с вечеринки в Джексоне, что пересказывает начало одного из первых трейлеров второй части игры The Last of Us. Премьера нового сезона запланирована на 2025 год. Главные роли вновь исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединятся Джеффри Райт, Изабела Мерсед и другие актеры.





Первый сезон сериала вышел в 2023 году и собрал множество положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей. Несмотря на некоторые замечания по поводу внешности Беллы Рамзи, многие отмечали ее выдающуюся игру и успешное воплощение образа Элли.









Фото: YouTube