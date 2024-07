Работу российского аниматора признали одной из лучших на фестивале а Алма-Ате

Проект «Потерянные письма», созданный режиссером Александром Иннокентьевым из Якутии, завоевал титул «Лучший анимационный фильм Центральной Азии и СНГ» на Международном фестивале анимационных фильмов в Алма-Ате. Программный директор форума Иван Ардашов рассказал об этом журналистам.

Первое место в категории «Лучший международный фильм» досталось ленте «Три сестры», представленной представителем Кипра Тимуром Когновым, передает ТАСС. Ардашов отметил, что эти две номинации считаются главными на фестивале. Специальные призы жюри вручены Асхату Умарову из Узбекистана за анимационный фильм SHITV.Spy и Наталье Дуршевич из Польши за работу Wait for me in a dream.