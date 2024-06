Пол Маккартни выпустил долгожданный альбом спустя 50 лет

Пол Маккартни представил альбом One Hand Clapping, который записал с группой Wings еще в 1974 году. Диск, записанный за четыре дня в студии Abbey Road, вышел 14 июня 2024 года, сообщает «Российская газета».





Некоторые песни, записанные для One Hand Clapping, были выпущены в виде синглов — например, Live And Let Die. Но многие треки, такие как Let’s Love и All of You, остались практически неизвестными.





Теперь альбом наконец доступен для слушателей полностью, включая кавер на песню Элвиса Пресли Blue Moon Of Kentucky и композицию Go Now из репертуара The Moody Blues — предыдущей группы гитариста Wings Дэнни Лейна.





Вместе с релизом альбома был выпущен клип на песню Soily, содержащий фрагменты из документального фильма Дэвида Личфилда.









Фото: Pixabay.com