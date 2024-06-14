Умер автор хита Элвиса Пресли Always on My Mind Марк Джеймс

14.06.2024

Умер автор хита Элвиса Пресли Always on My Mind Марк Джеймс
Автор песен Марк Джеймс, написавший легендарную песню Always on My Mind для Элвиса Пресли, ушел из жизни в 83 года. Об этом информирует The Hollywood Reporter.

По данным издания, Джеймс скончался в субботу, 8 июня, в своем доме в Нэшвилле. Семья сделала заявление, в котором подтвердила его кончину.

«Наследие Марка и его жизнелюбие будут жить в сердцах тех, кто любил его, а его вечные тексты и мелодии были саундтреком для влюбленных на протяжении нескольких поколений», — говорится в сообщении.

Джеймс был членом Зала славы авторов песен. Также он является лауреатом премии «Грэмми». При жизни он написал такие хиты, как Hooked on a Feeling, Suspicious Minds и Always on My Mind. Последняя была создана в соавторстве с Уэйном Карсоном и Джонни Кристофером. Хит принес ему две статуэтки «Грэмми» в 1983 году.


Фото: Pixabay.com