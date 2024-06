Умер автор хита Элвиса Пресли Always on My Mind Марк Джеймс

Автор песен Марк Джеймс, написавший легендарную песню Always on My Mind для Элвиса Пресли, ушел из жизни в 83 года. Об этом информирует The Hollywood Reporter.





По данным издания, Джеймс скончался в субботу, 8 июня, в своем доме в Нэшвилле. Семья сделала заявление, в котором подтвердила его кончину.





«Наследие Марка и его жизнелюбие будут жить в сердцах тех, кто любил его, а его вечные тексты и мелодии были саундтреком для влюбленных на протяжении нескольких поколений», — говорится в сообщении.





Джеймс был членом Зала славы авторов песен. Также он является лауреатом премии «Грэмми». При жизни он написал такие хиты, как Hooked on a Feeling, Suspicious Minds и Always on My Mind. Последняя была создана в соавторстве с Уэйном Карсоном и Джонни Кристофером. Хит принес ему две статуэтки «Грэмми» в 1983 году.









Фото: Pixabay.com