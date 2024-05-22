В Минкультуры прошла аттестация руководителей творческих образовательных учреждений

В Министерстве культуры России прошла аттестация действующих руководителей творческих образовательных учреждений.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



По словам главы Минкультуры, на аттестации были заслушаны выступления и. о. ректора Ярославского театрального института имени Ф. Шишигина Татьяны Ерохиной, и. о. ректора Сибирского института искусств имени Д. Хворостовского Владимира Лузана.



«Также о результатах своей работы рассказали и. о. ректора Донецкой музыкальной академии имени С. Прокофьева Роман Качалов, и. о. директора Новосибирской специальной музыкальной школы Станислав Янковский. Приняли решение аттестовать коллег. Желаю дальнейших успехов в работе!» — говорится в сообщении министра.









Фото:t.me/olga_b_lyubimova