Лучшие французские картины покажут в сети бесплатно

14-й фестиваль MyFrenchFilmFestival, который пройдет онлайн с 19 января по 19 февраля, представит в своей программе 26 фильмов, демонстрирующих все богатство молодого французского кинематографа.





Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика, в числе картин, которые представлены в полнометражной программе — «Мое единственное желание» Люси Борлето, «Цепной пес» Жан-Батиста Дуранда, «Зеленый аромат» Никола Паризе, «Запрещено собакам и итальянцам» Алена Угетто и другие.





Все фильмы будут доступны для бесплатного просмотра на территории России и СНГ на языке оригинала с русскими субтитрами после регистрации на официальном сайте смотра.





По итогам фестиваля будут вручены сразу несколько наград, в числе которых Гран-при Международного жюри полнометражному фильму, Премия Международной прессы полнометражному фильму, Премия создателей контента короткометражному фильму, а также Премия зрительских симпатий.









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