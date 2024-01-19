Бывший директор «Табакерки» Руслан Кулухов стал новым первым замом Хабенского в МХТ имени Чехова

19.01.2024

Бывший директор «Табакерки» Руслан Кулухов стал новым первым замом Хабенского в МХТ имени Чехова
Бывший директор Театра Олега Табакова Руслан Кулухов стал новым первым заместителем художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Соответствующая информация опубликована на сайте театра.

В МХТ пока не объявляли об официальной смене руководства в соцсетях. Однако в разделе сайта «Художественное руководство и дирекция» появилось имя Руслана Кулухова в качестве первого заместителя художественного руководителя — директора.

Ранее бывший гендиректор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин возглавил благотворительную организацию. Он стал президентом некоммерческого фонда «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ».


Фото: АГН Москва