Бывший директор «Табакерки» Руслан Кулухов стал новым первым замом Хабенского в МХТ имени Чехова

Бывший директор Театра Олега Табакова Руслан Кулухов стал новым первым заместителем художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Соответствующая информация опубликована на сайте театра.





В МХТ пока не объявляли об официальной смене руководства в соцсетях. Однако в разделе сайта «Художественное руководство и дирекция» появилось имя Руслана Кулухова в качестве первого заместителя художественного руководителя — директора.





Ранее бывший гендиректор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин возглавил благотворительную организацию. Он стал президентом некоммерческого фонда «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ».









Фото: АГН Москва