Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования семье, друзьям и коллегам актера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.



«Артист, который может сыграть все, — так говорили многие про Юрия Мефодьевича. Его яркие, незабываемые актерские и режиссерские работы завоевали признание коллег и искреннюю любовь миллионов зрителей. Великолепное исполнение роли капитана Кольцова в картине "Адъютант его превосходительства" навсегда останется в нашей памяти», — говорится в сообщении министра, опубликованном в ее Telegram-канале.



Ольга Любимова отметила, что на сцене Малого театра, который Соломин возглавлял с 1988 года, он сыграл десятки ролей. В своей работе, отметила Любимова, Соломин всегда стремился продолжать великие традиции русского театра.



«Выражаю глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Мефодьевича. Это огромная утрата для всей страны. Светлая память!» — сказала министр.









Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва