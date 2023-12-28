По «Пушкинской карте» в 2023 году подростки купили 2,8 млн билетов в кино

Около четырех миллиардов рублей потратили подростки по программе «Пушкинская карта» на покупку билетов в кинотеатры.



Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По словам руководителя, в рамках программы было приобретено 2,8 миллиона билетов в кинотеатр.



«По 2023 году цифра (потраченных на билеты в кино денег по Пушкинской карте) уже увеличилась до четырёх миллиардов рублей. И, соответственно, приобретённые билеты почти удвоились — это 2,8 миллиона билетов», — рассказала Татьяна Голикова, подводя итоги года в российской киноиндустрии.



Вице-премьер добавила, что распространение «Пушкинских карт» на кинотеатры оказывает дополнительную поддержку киноиндустрии помимо господдержки через субсидирование фонда кино и конкурсы Минкультуры.



«Конечно, у нас на рынке остались дружественные страны, да и, в общем, и недружественные тоже работают. Но кинопродукция присутствует из 60 стран, которая тоже пользуется определенным интересом наших зрителей. И это кино посещается», — сообщила Голикова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России



