В Смоленской области пройдет большой концерт в честь 220-летия со дня рождения Глинки

Большой концерт к 220-летию уроженца региона, композитора Михаила Глинки пройдет в Смоленской области. Подробностями поделился губернатор Василий Анохин на выставке-форуме «Россия».





На ВДНХ прошел день Смоленской области. По словам Анохина, Смоленск и местная земля богаты культурным наследием. Вот уже 65 лет ежегодно проходит международный фестиваль классической музыки имени Михаила Глинки. В 2024 году 220-летие композитора отметят на его родине.





«Я всех приглашаю, будет большой концерт с участием великих мэтров нашей эстрады. Мы благоустроим парк «Блонье», посвященный Михаилу Ивановичу», — сказал губернатор области.





Заведующая музеем-усадьбой Глинки в деревне Новоспасское Татьяна Чибисова сообщила ТАСС , что 10-дневный фестиваль классической музыки начнется 31 мая в Смоленске. Большой концерт в бывшем имении композитора пройдет 9 июня.









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