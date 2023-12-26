Автора мультфильмов о Масяне объявили в розыск

«Куваев Олег Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.По какой именно статье разыскивается Куваев, не уточняется.Ранее в отношении Куваева было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против России. Поводом для возбуждения дела стал ролик, в котором персонаж Куваева Масяня дает инструкцию российским военным по сдаче в плен.Сам Олег Куваев проживает в Израиле, в России его признали иностранным агентом.