Автора мультфильмов о Масяне объявили в розыск

26.12.2023
Автор мультфильмов о Масяне Олег Куваев* объявлен в розыск, передают РИА Новости.
«Куваев Олег Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.
По какой именно статье разыскивается Куваев, не уточняется.
Ранее в отношении Куваева было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против России. Поводом для возбуждения дела стал ролик, в котором персонаж Куваева Масяня дает инструкцию российским военным по сдаче в плен.
Сам Олег Куваев проживает в Израиле, в России его признали иностранным агентом.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России