Театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» стартует во Владикавказе

Открытие театрального фестиваля «Вахтангов. Путь домой» пройдет во Владикавказе 13 июля 2024 года, сообщается в Телеграм-канале театра.

По словам директора Театра Вахтангова Кирилла Крока, дата выбрана неслучайно: «13» — счастливое вахтанговское число.

В этот день на главной площади Владикавказа пройдёт шествие уличных театров и состоится карнавал.

В основной программе фестиваля ожидается участие театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Омска и Макеевки (Донецк).













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