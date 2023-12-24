Театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» стартует во Владикавказе

13 июля на главной площади состоится шествие уличных театров и карнавал.
Посмотреть представление ребята со всей страны смогут до 14 января 2024 года.
В 2023 году в библиотеках России проводились различные просветительские, методические и научно-практ...
Две недели в стенах вуза проходил сбор открыток, писем и талисманов, сделанных своими руками.
В экспозиции представлена копия древнего китайского свитка VIII века.
13 июля на главной площади состоится шествие уличных театров и карнавал.
Посмотреть представление ребята со всей страны смогут до 14 января 2024 года.
В 2023 году в библиотеках России проводились различные просветительские, методические и научно-практ...
Две недели в стенах вуза проходил сбор открыток, писем и талисманов, сделанных своими руками.
В экспозиции представлена копия древнего китайского свитка VIII века.
Концерт дал возможность слушателям оценить оригинальные композиторские замыслы.
Фильм получил название «Три женщины и мертвые души».
Зрители увидят более 80 работ из собрания 12 ведущих музеев России.
Председатель правительства РФ отметил, что Московская государственная академия хореографии ведет бол...
Цеха специально будут оснащены театральным освещением и сценической механикой для работы с изделиями...
Он один из основоположников дагестанской композиторской школы.
Проведут гала-концерт Марика Абдразакова и Николай Цискаридзе.
В регионе уже издали книги писателя Александра Смышляева о двух героях СВО.
Ранее опера единственный раз исполнялась в Петербурге в 1833 году.
Работа посвящена Российской империи, предпосылкам и последствиям Февральской революции.
Победителем в номинации «Лучший неигровой фильм года» стала картина режиссера Алексея Головкова «Сем...
Спектакль можно будет увидеть в дни школьных каникул в январе.
Спектакль посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 1941-1944 годов.
Пять концертов Сергея Прокофьева прозвучат в исполнении лауреата I премии и золотой медали XVII Межд...
Путь Last Christmas на первую строчку рождественского хит-парада занял 39 лет.
24.12.2023