Театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» стартует во Владикавказе

24.12.2023

Театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» стартует во Владикавказе
Открытие театрального фестиваля «Вахтангов. Путь домой» пройдет во Владикавказе 13 июля 2024 года, сообщается в Телеграм-канале театра.
 
По словам директора Театра Вахтангова Кирилла Крока, дата выбрана неслучайно: «13» — счастливое вахтанговское число.
 
В этот день на главной площади Владикавказа пройдёт шествие уличных театров и состоится карнавал.
 
В основной программе фестиваля ожидается участие театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Омска и Макеевки (Донецк).



Фото: Pixabay.com