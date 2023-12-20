Балет «Щелкунчик» в США в декабре ставят в каждом штате, сообщили в посольстве

Балет Чайковского «Щелкунчик» в декабре ставят в каждом американском штате, рассказали в посольстве США в Москве.



В дипведомстве отметили, что в США сложно найти человека, который хотя бы раз в жизни не побывал на этой постановке.



«В США в течение декабря в каждом штате ставят балет Чайковского "Щелкунчик". Практически каждая школа, каждая студия ставит этот знаменитый на весь мир балет, независимо от того, профессиональный это коллектив танцоров или любительский», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Telegram-канале.



В диппредставительстве отметили, что в США «нет, наверное, такого американца, который хотя бы раз в жизни не побывал на «Щелкунчике». Без этой постановки «Рождество не будет Рождеством», добавили в посольстве.



Ранее сообщалось о концерте в российском посольстве в США, на котором исполнили произведения Чайковского.









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