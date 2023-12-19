Стартовали съемки сериала про группу «Комбинация»

Начались съемки сериала о группе «Комбинация», чей пик популярности пришелся на рубеж 1980-90-х. Режиссером выступает Никита Власов («Лада Голд», «Мажор в Сочи»).





Производством сериала занялась кинокомпания «Лунапарк». Зрителей ждут восемь эпизодов, которые разработал сам режиссер со сценаристом Егором Чичкановым («И снова здравствуйте!», «Совершенно летние»).





В сериале снимаются Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Даниил Воробьев. Премьера ожидается в конце 2024 года.





Ранее генеральный продюсер Kion Игорь Мишин назвал 2023-й «взрывным» про производству контента. По итогам года отечественные онлайн-кинотеатры выпустят около 160 проектов, добавил он.









Фото: Игорь Иванко / АГН Москва