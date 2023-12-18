Мемуары японской телеведущей попали в Книгу рекордов Гиннесса

Книга воспоминаний о детстве и школьной жизни писательницы «Тотто-тян, маленькая девочка у окна» издана в 1981 году. С тех пор по всему миру вышло более 25 миллионов экземпляров издания. Книга была переведена более чем на 20 языков мира, в том числе на русский язык.Издание «Тотто-тян, маленькая девочка у окна» считается книгой для детей, однако она пользуется также большой популярностью у взрослых, так как позволяет разобраться в вопросах детской психологии. В книге писательница рассказывает о своих школьных буднях, отношениях с учителями и друзьями.