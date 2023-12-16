Выставка «Искусство куклы» открылась в столичном Экспоцентре

В Москве открылась самая крупная выставка кукол в мире, на которую съехались более тысячи мастеров.





Как сообщает « Российская газета », в экспозиции можно увидеть десятки тысяч экспонатов — тут и «кукольные гламуры», и промышленные куклы советского периода, и куклы народов мира, а еще антикварные экспонаты из частных коллекций.





Коллекционер Ольга Лобачева из Нижнего Новгорода представила в экспозиции русскую красавицу Асю — уникальную фарфоровую скульптуру, которую создала немецкий автор, одна из самых знаменитых кукольниц в мире Хильдегард Гюнцель. Дизайнер сделала Асю специально для России, а ткань для роскошного платья фарфоровой красавицы тщательно подбиралась в антикварных лавках Италии. Ася одета в праздничный крестьянский костюм молодой замужней женщины Нижегородской губернии конца XVIII — начала XIX века.





Выставка продлится до 17 декабря.









Фото: скриншот YouTube