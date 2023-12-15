В Москве презентовали «Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова»

В Москве прошла презентация книги «Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова».



Мероприятие прошло в старинном особняке XVIII века на Гоголевском бульваре, сообщили организаторы.



Книга «Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова» издана Фондом дворянского рода Чичаговых и Российским фондом культуры. Работа над книгой велась при содействии ведущих российских историков, русских и французских потомков адмирала, при поддержке Росархива и Российского военно-исторического архива.



Адмирал Павел Чичагов — первый по времени морской министр Российской империи, один из главнокомандующих Российской армии в войне 1812 года.



«Адмирал начал писать записки в 1815 году, — рассказывает историю появления записок вице-президент Фонда дворянского рода Чичаговых Мария Чичагова. — Писал их 34 года. Дальше записи хранились у его дочери, которая передала их молодому офицеру Леониду Михайловичу Чичагову. Он стал расшифровывать их, давать свои комментарии. И тогда 14 глав вышли в журнале «Русская старина».



В дальнейшем записки обнаружила внучка Леонида Михайловича Чичагова Варвара Черная. Рукописные записи Павла Васильевича долго хранились в Российском государственном военно-историческом архиве. Часть из них публикуется впервые.









Фото: Российский фонд культуры