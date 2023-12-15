Издательство АСТ приостановит продажу книг Акунина и Быкова*

15.12.2023

Издательство АСТ приостановит продажу книг Акунина и Быкова*
Российское издательство АСТ приостановит продажу книг писателей Дмитрия Быкова (признан в России иностранным агентом) и Бориса Акунина из-за их заявлений.

Об этом говорится на официальном сайте издательства.

Глава издательства Павел Гришков заявил, что причиной решения о приостановке продаж книг упомянутых писателей стали их публичные заявления, вызвавшие широкий общественный резонанс. По словам Гришкова, высказывания Акунина и Быкова требуют правовой оценки. Руководитель добавил, что отгрузки книг не возобновятся до прояснения ситуации.

Ранее Быков в разговоре с пранкерами заявил, что не имеет претензий к Украине из-за атак беспилотников на Россию. Аналогичные высказывания также поступили от Акунина в беседе с пранкерами.

*признан в России иностранным агентом


Фото: Pixabay.com