Венесуэла планирует развивать культурное сотрудничество с Россией

16.11.2023
Венесуэла и Россия укрепляют взаимодействие культуры между двумя странами. Об этом глава МИД республики Иван Хиль Пинто заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Руководители внешнеполитических ведомств обсудили сотрудничество двух стран. По словам Хиль Пинто, культура является фундаментальным аспектом двустороннего взаимодействия. Министр добавил, что сейчас делегация из Венесуэлы участвует в проходящем Санкт-Петербургском культурном форуме. Особое внимание будет уделяться наращиванию гуманитарных обменов, подчеркнул глава МИД республики.
Министр уточнил, что Венесуэла принимает все больше российских туристов. Хиль Пинто заявил также о развитии программ изучения русского языка в латиноамериканской республике.
Фото: YouTube