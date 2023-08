Крейг Гиллеспи снимет байопик о жизни Леннона после Beatles

Австралийский кинорежиссер Крейг Гиллеспи снимет биографический фильм о лидере группы The Beatles Джоне Ленноне.



О новом проекте говорится на сайте World of Reel со ссылкой на источник.



Байопик расскажет о жизни и карьере Джона Леннона после его ухода из The Beatles и начала сольной карьеры. Вдова Леннона Йоко Оно стала одним из консультантов картины, она назвала проект «интимным портретом Леннона после Beatles».



По информации источника, производство фильма идут уже в течение нескольких месяцев. В настоящее время идут поиски актера на главную роль. Съемки фильма начнутся после окончания забастовки актеров и сценаристов.









Фото: кадр из клипа Imagine