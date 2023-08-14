В Абхазии пройдет 21-й фестиваль «Хибла Герзмава приглашает»

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Концерты XXI Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» состоятся в Сухуме и Пицунде. Также певица выступит в российских городах.Фестиваль откроется концертным исполнением оперы «Тоска» Пуччини на площади перед Абхазским драмтеатром им. Чанба в сопровождении Московского симфонического оркестра под управлением Антона Гришанина (ГАБТ). Заглавные партии вместе с Герзмавой исполнят Арсен Согомонян и Владислав Сулимский.Второй концерт состоится у Пицундского храма. Хибла Герзмава выступит с лауреатами своего конкурса из России, Китая и Казахстана. Также на сцену выйдут солистка МАМТа Полина Шароварова и студентка Академии русского балета им. Вагановой Кристина Чкотуа.Герзмава проводит фестиваль на своей родине с 2001 года. Более восьми лет он существует в расширенном формате и включает в программу концерты в РФ, Беларуси и Казахстане.