Премьера документалки «Живой» Константина Селина пройдет 16 февраля

08.02.2023

Премьера документалки «Живой» Константина Селина пройдет 16 февраля

Премьера документального фильма «Живой» Константина Селина пройдет 16 февраля. Художественным руководителем проекта выступил Александр Сокуров.

В фильме идет рассказ о руководителе мастерской «Невский баталист» Дмитрии Поштаренко, который создает историко-художественные трехмерные панорамы. Одной из последних его работ стали скульптуры солдат, участвовавших и погибших в Великой Отечественной войне.

Фильм «Живой» получил премии имени Дзиги Вертова, «Лавровую ветвь» и главный приз фестиваля документального кино «Россия». 

Документальный фильм снят благодаря победе в федеральном конкурсе кинодебютов «Региональное кино России», который провел фонд Сокурова «Пример интонации» совместно с Фондом президентских грантов.


Фото: кадр из фильма «Живой»