Премьера документалки «Живой» Константина Селина пройдет 16 февраля

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Закон Лидии Поэт». Главную роль в байопике об итал...
Премьера документального фильма «Живой» Константина Селина пройдет 16 февраля. Художественным руково...
Первый канал опубликовал первые кадры со съемок 11-го сезона шоу «Голос». Съемки песенного конкурса ...
Группа Limp Bizkit опубликовала клип Out Of Style. В музыкальном видео лица музыкантов превратились ...
Американский актер Эштон Катчер рассказал, что после тяжелого заболевания столкнулся с глухотой, пер...
Певица Татьяна Буланова рассказала о предстоящей свадьбе с новым избранником Валерием Рудневым.
Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Закон Лидии Поэт». Главную роль в байопике об итал...
Премьера документального фильма «Живой» Константина Селина пройдет 16 февраля. Художественным руково...
Первый канал опубликовал первые кадры со съемок 11-го сезона шоу «Голос». Съемки песенного конкурса ...
Группа Limp Bizkit опубликовала клип Out Of Style. В музыкальном видео лица музыкантов превратились ...
Американский актер Эштон Катчер рассказал, что после тяжелого заболевания столкнулся с глухотой, пер...
Глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская прокомментировала удаление из репертуара «Соврем...
Режиссер Иван Соснин приступил к съемкам сериала «Мамонты» для платформы Okko, передает Telegram-кан...
Стартовал прием заявок на участие в XVII Международном конкурсе имени П.И. Чайковского. Конкурс буде...
С начала года Исторический музей посетили 116 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем за аналогич...
Режиссер Мэтт Шекман рассказал, когда начнутся съемки новой версии «Фантастической четверки», сообща...
В Санкт-Петербурге пройдет концерт сербских композиторов. Мероприятие приурочено к празднованию Дня ...
В московском кинотеатре «Художественный» пройдет премьера фильма Флориана Зеллера «Сын». ...
Исполнитель главной роли в шпионской франшизе решил отложить съемки очередной ленты ради посещения...
В продолжении сериала появится секретарша отца семейства Васнецовых Тамара Кожемятько, ставшая герои...
Проект расскажет о королеве Ндонго и Матамбы (ныне Ангола), жившей в конце XVI — первой половине X...
Компания Warner Bros. Discovery опровергла слухи об отмене Constantine 2, появившиеся на фоне масшта...
С молотка ушел лист со строчками композиции The Jean Genie, реализованный на аукционе Omega в Лондон...
Режиссер кинокомикса Мэтт Шекман в беседе с The Wrap подтвердил информацию о старте производства F...
08.02.2023