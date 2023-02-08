Премьера документалки «Живой» Константина Селина пройдет 16 февраля





Премьера документального фильма «Живой» Константина Селина пройдет 16 февраля. Художественным руководителем проекта выступил Александр Сокуров.





В фильме идет рассказ о руководителе мастерской «Невский баталист» Дмитрии Поштаренко, который создает историко-художественные трехмерные панорамы. Одной из последних его работ стали скульптуры солдат, участвовавших и погибших в Великой Отечественной войне.





Фильм «Живой» получил премии имени Дзиги Вертова, «Лавровую ветвь» и главный приз фестиваля документального кино «Россия».





Документальный фильм снят благодаря победе в федеральном конкурсе кинодебютов «Региональное кино России», который провел фонд Сокурова «Пример интонации» совместно с Фондом президентских грантов.









Фото: кадр из фильма «Живой»