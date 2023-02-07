Названы даты второго кинофестиваля авторского кино «Зимний»

07.02.2023

Названы даты второго кинофестиваля авторского кино «Зимний»
Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 8 декабря, пишет ТАСС.

Остальные подробности — фильмы конкурса, состав жюри, площадки — назовут в ноябре. В этом году фестиваль получит расширенный конкурс и новые программы, пополнится мероприятиями, продолжит Форум московских киношкол и семинар «Как смотреть авторское кино». Его традиционной частью станет конкурс рецензий молодых кинокритиков, в котором будут участвовать студенты гуманитарных вузов.

Первый киносмотр прошел в минувшем декабре и собрал более 8 тысяч посетителей. Главную награду получила картина «Не хороните меня без Ивана».

Фото: Pixabay