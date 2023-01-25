В Якутске откроют две школы креативных индустрий

Организации появятся на базе Художественного училища им. Романова и Колледжа культуры и искусств им. Макаровой, сообщила пресс-служба минкультуры РС (Я).





Учреждения прошли отбор Минкультуры РФ на получение субсидии на открытие ШКИ в 2023 году. Школы заработают в сентябре. В Художественном оборудуют студии для создания фото, видео и дизайна, анимационную и 3D-графическую студию. В них будут заниматься школьники. В Колледже культуры появятся студии звукорежиссуры и саунд-дизайна, электронной музыки, фото- и видеопроизводства. Ее открытие нацелено на создание креативных проектов, сотрудничество в этой сфере с другими регионами, допобразование для детей и взрослых.





Обе школы будут сотрудничать с креативным кластером «Квартал труда», расположенном в Якутске. Это первая подобная площадка на Дальнем Востоке.





Фото: Pixabay