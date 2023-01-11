Музей-мастерская Д. Боровского станет театральным клубом и учебной площадкой

Реставрация московского учреждения проходит в рамках создания музейно-театрального центра «Бахрушинский», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





По замыслу автора концепции Александра Боровского, музей-мастерская станет «идеальным местом для творческой работы», где будут встречаться творческие люди и будут рождаться новые замыслы.





Глава Бахрушинского музея Кристина Трубинова добавила, что музей станет центром сценографии и учебной площадкой для широкой публики. Предполагается открыть в нем макетную мастерскую с работами выдающегося художника ХХ века Давида Боровского и специальным столом для изучения театрального макета. Гостей будут обучать созданию макетов, добавила она.





При входе посетителей будет встречать портрет-инсталляция художника, созданный из макетов его декораций. В экспозиции представят афиши, газеты, билеты, которые расскажут о театральной Москве 1960-1970-х. Мемориальная часть музея займет всю первоначальную мастерскую. Выставочный зал в «Пространстве художника» разделят экспонатом-занавесом из легендарного «Гамлета» Таганки (1971). На одной стороне появится постоянная экспозиция Давида Боровского, на другой будут проходить временные выставки. Также помещения будут включать читальный зал, коворкинг, зону отдыха, буфет.





Работы в Музее Боровского продлятся до конца 2023 года. Открытие обновленных помещений запланировали на весну будущего года. Создание Бахрушинского центра стартовало в 2021 году. Открытие всех корпусов намечено на 2025-й.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ