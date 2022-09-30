В Музее Победы в Москве прошла премьера документального фильма «Дети Донбасса»

30.09.2022

В Музее Победы в Москве прошла премьера документального фильма «Дети Донбасса»

Премьерный показ документального фильма «Дети Донбасса» состоялся в зале «Жуков» Музея Победы в Москве. Событие сопровождалось открытием одноименной выставки рисунков детей разных возрастов из Донецка, Луганска, Тореза и Мариуполя, передает ТАСС.

«Фильм „Дети Донбасса“ — это искренние, настоящие истории детей, родившихся и проживших всю свою маленькую жизнь под обстрелами. А также наш фильм об откровениях людей, которые делают жизнь этих детей лучше», — сказала актриса театра и кино Анастасия Бусыгина перед показом.

Фильм стал результатом работы над проектом «Дети Донбасса», который реализует редакция «Политическая Россия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Фото: Pixabay