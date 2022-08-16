Туристический кластер «Остров фортов» в Ленобласти примет музыкальный фестиваль «Рокштадт»

«3 сентября 2022 года музейно-исторический парк „Остров фортов“ станет центром притяжения для любителей живой музыки — здесь состоится ежегодный фестиваль „Рокштадт“. В этом году фестиваль впервые пройдет в формате офлайн и станет масштабным праздником музыки для кронштадтцев и гостей города, собрав на одной сцене несколько поколений рок-звезд со всей страны. Вход на фестиваль свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте», — говорится в сообщении.





На сцене выступят: группы «Пикник», «Калинов мост», Animal ДжаZ, Pep-See и другие коллективы.





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