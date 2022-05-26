В Новосибирске будет проведена ярмарка ремесел мастеров Сибири во время «Библионочи»

Новосибирская областная молодежная библиотека в рамках акции «Библионочь» впервые проведет ярмарку ремесел мастеров Сибири. Об этом сообщил заместитель директора Новосибирской областной молодежной библиотеки Станислав Ермоленко, пишет ТАСС.

«В этом году „Библионочь“ в нашей библиотеке будет проходить не только внутри исторического здания, но и снаружи, во внутреннем дворике, именно там пройдет ярмарка мастеров Сибири. Наши гости смогут посетить более 15 мастер-классов по каллиграфии, по изготовлению тряпичной игрушки, по плетению из бересты», — рассказал Ермоленко.





Он добавил, что гости библиотеки также смогут увидеть дефиле студии альтернативной моды, создать уникальную открытку в технике урало-сибирской росписи, сделать расписные и вышитые тканые закладки для книг.





Фото: Pixabay