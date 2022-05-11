Фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи» стартует на Кубани

11.05.2022
Тема второго фестиваля — «Исследуя среду», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
С 13 по 29 мая в Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко пройдет II Фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи». Его участниками станут художники в возрасте от 16 лет из Краснодарского края, Петербурга, Москвы и Грузии.
Посетители увидят более 40 живописных, графических работ и арт-объектов, в которых авторы исследуют городское пространство и отношения человека с окружающей средой.
Также в программе — лекции, обсуждения и телемост «Диалог о современном искусстве» с учреждениями культуры Кубани.
Фото: pixabay