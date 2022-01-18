Вышел трейлер российского триллер-сериала «Бег улиток»

Ролик по сериалу о раздвоении личности с Дарьей Урсуляк в главной роли появился в Сети. Видео выпустила платформа KION.





Премьера психоделического триллера «Бег улиток» состоится 19 января в онлайн-кинотеатре KION. В премьерный деть покажут два эпизода, далее будут выпускать по одной серии ежедневно, отмечает РБК.





В центре истории — две женщины с именем Марина, которых сыграла Дарья Урсуляк. Одна из них — социальная работница. Она пытается найти девушку, сбежавшую из кризисного центра. Вторая — журналистка, расследующая дело об изнасиловании девушки на вечеринке. У обеих Марин случаются провалы в памяти. У первой диагностируют заболевание, от которого она лечится. Ее партнер пытается помочь и проводит эксперименты с лекарствами. Судя по трейлеру, ее мнения он не спрашивает. Вторая Марина часто злоупотребляет алкоголем. История разворачивается нелинейно.





Дарья Урсуляк назвала «Бег улиток» «совершенно безумной историей». При первом знакомстве с материалом она поразилась уровню профессиональных задач. Актриса назвала его «очень азартным» — при работе с ним можно попробовать и испытать многое. «Это триллер, драма, эротика с погонями, драками, погружениями на глубину и самыми кромешными состояниями», — цитирует актрису пресс-служба KION. При этом события развиваются в параллельных реальностях, подчеркнула исполнительница главной роли.





По словам Любови Толкалиной, «Бег улиток» — сериал для искушенного зрителя, готового погрузиться «в сложную структуру вариаций реальности». Она назвала историю об устройстве сознания человека очень необычной.





Вместе с Дарьей Урсуляк («Солдатик») в психоделическом триллере снимались Любовь Толкалина («Слушатель»), Кирилл Жандаров («Осторожно, дети!»), Сергей Уманов («Вертинский»), Полина Шеповалова и другие актеры. Съемки проходили в Петербурге.





Эпизоды поставил режиссер Стас Иванов, работавший над сериалом «Немцы». Генеральными продюсерами проекта стали Александр Цекало, Иван Самохвалов и Игорь Мишин.





Фото: кадр из трейлера сериала «Бег улиток»