Второй сезон «Эйфории» поставил рекорд по просмотрам на HBO Max

12.01.2022
Второй сезон сериала «Эйфория» бьет рекорды просмотров в стрим-сервисе HBO Max. Об этом сообщает «Культуромания».
Первый новый эпизод посмотрели 2,4 млн зрителей. Это наиболее высокий показатель с момента запуска видеосервиса.
В сериале рассказывается о проблемах группы подростков, которые сталкиваются с вызовами взрослой жизни. Главная героиня пытается найти свое призвание.
Сериал основан на одноименном израильском многосерийном фильме 2012 года, права на который HBO выкупил в 2018 году.
Фото: Pixabay