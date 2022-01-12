Второй сезон «Эйфории» поставил рекорд по просмотрам на HBO Max

Второй сезон сериала «Эйфория» бьет рекорды просмотров в стрим-сервисе HBO Max. Об этом сообщает «Культуромания».

Первый новый эпизод посмотрели 2,4 млн зрителей. Это наиболее высокий показатель с момента запуска видеосервиса.





В сериале рассказывается о проблемах группы подростков, которые сталкиваются с вызовами взрослой жизни. Главная героиня пытается найти свое призвание.





Сериал основан на одноименном израильском многосерийном фильме 2012 года, права на который HBO выкупил в 2018 году.





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