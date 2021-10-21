В музее-усадьбе «Остафьево» покажут предметы из восточной коллекции князей Вяземских

Выставка открылась 20 октября, сообщили в учреждении.

Выставочный проект «Под небом голубым Востока… Коллекция исламского искусства князей Вяземских» представит собрание предметов восточного искусства, сформированное владельцами усадьбы Остафьево — известным поэтом Петром Андреевичем Вяземским и его сыном Павлом Петровичем Вяземским во время пребывания на Ближнем Востоке.

В пространстве музея будет показано 80 предметов из коллекций музея-усадьбы «Остафьево»-«Русский Парнас» и других музеев — партнеров проекта.

Коллекция исламского искусства князей Вяземских включала турецкое, иранское и индийское оружие, рукописи и миниатюры, образцы арабской каллиграфии, изразцы, предметы декоративно-прикладного искусства. После ликвидации музея в Остафьеве в 1930 году уникальные вещи были распределены по разным музеям, часть реликвий утеряна. Проект впервые, спустя 90 лет, собирает предметы коллекции Вяземских в их родном месте — музее-усадьбе «Остафьево»—«Русский Парнас».

В числе представленных экспонатов — рукопись-свиток народности «Турки-османы» XIX века; акварель неизвестного художника «Арба со знатными турчанками», выполненная гуашью и золотом; рукописная книга о неподвижных светилах или Сувар ал-кавакиб («Изображение светил») авторства Абу-л-Хусейн Абд ар-Рахман ибн Умар ас-Суфи и многое другое.