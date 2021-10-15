На премии Casta Diva не смогли определить победителя за 2020 год

Организаторы российской оперной премии Casta Diva решили не объявлять победителей в номинациях «Спектакль года» и «Событие года» за 2020 год, сообщает ТАСС.

Основатель и президент премии Михаил Мугинштейн рассказал, что премия Casta Diva работает по календарному году в отличие от других премий, которые работают по театральному сезону. Он добавил, что поскольку в 2020 ковидном году спектакли практически не производились, было принято компромиссное решение впервые в истории премии не присуждать номинации «Спектакль года» и «Событие года».

По решению жюри награду присудили только исполнителям. Певицей и певцом года стали Надежда Павлова и Нажмиддин Мавлянов за роли в постановке «Садко» Большого театра. В аналогичных зарубежных номинациях отмечены Лизе Давидсен и Кристиан Герхаер.

Чествовать лауреатов будут 18 октября на сцене московского театра «Новая опера» им. Колобова. «Casta Diva уже 25 лет держит барометр оперной жизни в России и за рубежом», — напомнил Мугинштейн.

В праздничном концерте, приуроченном также к юбилею награды, вместе с Павловой примут участие Игорь Головатенко, Светлана Касьян, Евгений Никитин, Зарина Абаева, Николай Ерохин, Максим Кузьмин-Караваев. За дирижерский пульт оркестра «Новой оперы» встанет Андрей Лебедев.

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