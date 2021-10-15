На премии Casta Diva не смогли определить победителя за 2020 год

15.10.2021

На премии Casta Diva не смогли определить победителя за 2020 год

Организаторы российской оперной премии Casta Diva решили не объявлять победителей в номинациях «Спектакль года» и «Событие года» за 2020 год, сообщает ТАСС.

Основатель и президент премии Михаил Мугинштейн рассказал, что премия Casta Diva работает по календарному году в отличие от других премий, которые работают по театральному сезону. Он добавил, что поскольку в 2020 ковидном году спектакли практически не производились, было принято компромиссное решение впервые в истории премии не присуждать номинации «Спектакль года» и «Событие года».

По решению жюри награду присудили только исполнителям. Певицей и певцом года стали Надежда Павлова и Нажмиддин Мавлянов за роли в постановке «Садко» Большого театра. В аналогичных зарубежных номинациях отмечены Лизе Давидсен и Кристиан Герхаер.

Чествовать лауреатов будут 18 октября на сцене московского театра «Новая опера» им. Колобова. «Casta Diva уже 25 лет держит барометр оперной жизни в России и за рубежом»,  напомнил Мугинштейн. 

В праздничном концерте, приуроченном также к юбилею награды, вместе с Павловой примут участие Игорь Головатенко, Светлана Касьян, Евгений Никитин, Зарина Абаева, Николай Ерохин, Максим Кузьмин-Караваев. За дирижерский пульт оркестра «Новой оперы» встанет Андрей Лебедев.

Фото: Pixabay