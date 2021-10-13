На Большом фестивале мультфильмов в Москве представят 350 работ

В программу Большого фестиваля мультфильмов в Москве в 2021 году вошли 350 авторских работ из разных стран, сообщает пресс-служба фестиваля.

«С 28 октября по 8 ноября как на площадках по всей Москве, так и онлайн фестиваль будет показывать 350 авторских мультфильмов со всего мира. Это количество складывается из очень большой конкурсной программы короткометражек, из полных метров, ретроспектив и тематических спецпрограмм. Зрители фестиваля смогут не только смотреть мультфильмы: среди мероприятий, которые проводит фестиваль, будут лекции, встречи с художниками и детская лаборатория «Фабрика мультфильмов», где дети смогут попробовать себя в разных анимационных техниках», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отдельно отмечено, что в программе фестиваля запланирован показ 13 полнометражных картин. «На фоне короткометражек, которые составляют подавляющее большинство фестивальной программы, особенно выделяются полные метры. В этом году фестиваль покажет в общей сложности 13 полнометражных фильмов: четыре премьеры и 10 фаворитов фестивалей прошлых лет в рамках юбилейной программы», — добавляется в сообщении организаторов мероприятия.

С 2007 года Большой фестиваль мультфильмов является самым крупным анимационным фестивалем в России.

Фото: официальный сайт Большого фестиваля мультфильмов