Восстановление музея в Керчи после дождей обойдется в десятки миллионов рублей

Закрытый из-за подтоплений музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи, возобновил работу с ограничениями для туристов, однако на полное восстановление уйдут десятки миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская рассказала, что в Аджимушкае обнаружен карстовый провал, и теперь требуется очень серьезное финансирование для такой масштабной археологии. По ее словам, до сих пор неизвестно, какой огромный вред нанесла эта стихия археологии, но ущерб измеряется десятками миллионов рублей.

Новосельская уточнила, что для определения степени ущерба будут проведены исследования. «Все, что внутри, мы восстанавливаем. И уже ряд приняли работ, которые выполнены новым подрядчиком. Но есть, конечно, моменты, которые мы не понимаем, вроде бы экспозиция спокойно стоит и проходимость там достаточно высокая. Надо, чтобы специалисты, как мы говорим, постучали, послушали, что там с почвами происходит. Ограничено посещение [туристами], не понимаем пока нагрузок на почвы»,– пояснила министр.

Кроме того, Посещение Царского кургана по-прежнему ограничено. «Есть абсолютно точное понимание, что нужно делать, мы уже занялись им. Как и на всех других объектах, которые пострадали от наводнения», - рассказала министр.

Фото: общественное достояние