Американский актер Томми Кирк умер в 79 лет

В США на 80-м году скончался актер Томми Кирк, удостоенный награды «Легенда Disney», сообщает «Культуромания».

Артист ушел из жизни в своем доме в Лас-Вегасе, где его тело обнаружил сосед. В сообщении говорится, что смерть Кирка наступила в результате естественных причин.

Томми Кирк родился 10 сентября 1941 года в Луисвилл, Кентукки. Известность пришла к актеру после участия в вестерне студии Disney «Старый брехун», где он исполнил главную роль.

Артист сыграл еще несколько ролей в проектах Disney, однако в 1964 году Уолт Дисней лично уволил его. По данным СМИ, причиной увольнения актера стала его гомосексуальность, сообщает «Культуромания».

В 2006 году Кирк был удостоен награды «Легенда Disney», которая присуждается людям, внесшим большой вклад в историю студии. Предстоящий конфликт со студией никак не повлиял на награждение.