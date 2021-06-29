После переноса «Уральской ночи музыки» объем донатов музыкантам-участникам вырос в 5 раз

Об этом сообщили устроители музыкального фестиваля.

«Уральскую ночь музыки» в 2021 году в Екатеринбурге планировалось провести на 106 сценах для 350 000 гостей, выступить должны были почти 3000 музыкантов. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль был перенесен с 25 июня на неопределенный срок.

После этого организаторы смотра обратились к зрителям за финансовой помощью, чтобы хотя бы частично компенсировать убытки музыкантов. Аналитики CloudPayments проанализировали донаты музыкантам-участникам фестиваля «Уральская ночь музыки» и выяснили, как новость о переносе даты проведения на неопределенный срок повлияла на сумму онлайн-пожертвований музыкантам.

Уже 22 июня оборот онлайн-взносов вырос в 5 раз по сравнению со среднедневным показателем июня, при этом количество транзакций выросло в 6 раз, а к 27 июня средняя сумма доната повысилась с 519 до 603 рублей. Также на 27 июня пришлась максимальная сумма онлайн-перевода за одну транзакцию 10 000 рублей.

23 и 24 июня оборот онлайн-пожертвований участникам UMN практически не снизился по сравнению с 22 июня, а 25 июня оказался на 30% выше, чем 22 июня: поклонники продолжали поддерживать своих кумиров в сложное время. На сегодняшний день в CloudTips — сервисе донатов от Тинькофф и CloudPayments — зарегистрировались 2692 музыканта — участника UMN.

Фото: UMN