Российские киностудии и IT-компании получат 500 млн рублей на продвижение в мире

29.06.2021
Рэц будет выступать оператором распределения бюджетных средств на указанные цели, говорится в сообщении.
В настоящее время первый этап отбора проектов IТ и кинопроизводства, претендующих на государственную поддержку, уже завершен. В этом году на это было выделено 500 млн рублей, которые выделяются напрямую российским компаниям авансирующим способом, пояснили в РЭЦ.
На субсидии в размере 500 млн рублей претендуют 11 компаний, из них 360 млн рублей планируется направить на поддержку порядка 20 полнометражных фильмов, более 90 млн рублей могут получить два сериала и 25 мультфильмов.
В числе проектов, претендующих на получение субсидии, названы сериал «Перевал Дятлова» и вторая часть мультфильма «Ганзель, Гретель и Агентство Магии».