Названы получатели грантов на реализацию творческих проектов фонда «Таврида»

29.06.2021
Гранты третьего заезда получили представители семи регионов, в том числе инициатор школы танца для всей семьи и организатор валторного фестиваля в Сибири. В общей сложности экспертная комиссия рекомендовала к присуждению грантов на общую сумму 4 млн 835 тысяч рублей.
В числе победителей грантового конкурса оказались Никита Янковский из Новосибирской области, он получит 1 млн рублей на проект фестиваля «II Сибирские валторновые дни», Ольга Федькина из Брянской области с проектом молодежного университетского фестиваля «Шаг вперед», Никита Брусин, предложивший провести в Москве киномузыкальный фестиваль KINOREX.
Также получит грант Елена Кудряшова, представляющая Саратовскую область. Она задумала школу танца для всей семьи FLY. В числе грантополучателей Анастасия Барадулина с проектом аудиогида по молодежной политике Санкт-Петербурга, Александр Товаров из Ленинградской области, предложивший провести межрегиональный студенческий кубок КВН, Алина Балакина из Волгоградской области, которая намерена организовать мастерскую дизайна одежды для подростков из малоимущих и многодетных семей.