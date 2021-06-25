Олег Басилашвили назвал изменниками отказавшихся вакцинироваться от коронавируса

Слова советского и российского актера передает KP.RU.

Басилашвили отказался поддержать своего коллегу Егора Бероева, который ранее сравнил меры в Москве с преследованиями евреев во время Второй мировой войны.

«Если он провел такую параллель, то сейчас нашей стране угрожает гибель от вируса. Поэтому положение такое, как во время войны, и те, кто уклоняется от прививки, изменяют своей стране. Они заражают других людей, создают угрожающее чрезвычайное положение. И каждый уклонившийся от прививки вносит свою лепту в борьбу против собственного народа», — заявил Басилашвили.

При этом артист оговорился, что прививку не стоит делать, если в отношении конкретного человека такую рекомендацию вынесли врачи.

Фото: кадр из к/ф «Мастер и Маргарита»